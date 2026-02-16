Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:17

Хоккейный агент сравнил Канаду со сборной СССР

Хоккейный агент Дементьев: стиль канадской команды похож на сборную СССР

Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press
Агент Алексей Дементьев в беседе с «Чемпионатом» сравнил сборную Канады по хоккею с национальной командой времен СССР. Он назвал «кленовые листья» главным фаворитом турнира на Олимпийских играх — 2026.

Безусловно, Канада — фаворит. Но по опыту нельзя абсолютно уверенно сказать, что они добьются ожидаемого результата. Может сыграть фактор случайности. У них команда как во времена СССР: могут просто не давать сопернику шайбу и все. Главное для канадцев — побороть самих себя, — сказал Дементьев.

Ранее сборная Канады одержала сокрушительную победу над командой Франции в заключительном поединке группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года. Встреча завершилась со счетом 10:2.

До этого легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

Мнение легендарного канадца разделяет и американский нападающий казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски. Он считает, что Олимпиада-2026 не может считаться полноценной без участия российских хоккеистов. По его словам, Россия всегда привозит на турнир сильнейший состав.

хоккей
Олимпийские игры
Италия
Канада
СССР
