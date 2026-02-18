Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 05:06

Минск вышел из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ

Фото: gpk.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Белорусский премьер Александр Турчин подписал постановление о выходе Государственного таможенного комитета республики из протокола о взаимодействии таможенных органов государств — участников СНГ. Уточняется, что пост-таможенный контроль будет при этом осуществляться. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Согласиться с предложением Государственного таможенного комитета, согласованным с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, — указано в постановлении.

Там также указано, что протокол о взаимодействии таможенных органов стран СНГ был подписан в Петропавловске-Камчатском в сентябре 2012 года.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга. По его словам, обстоятельства так сложились, что стороны воедино связаны на долгие десятилетия и века. Лидер страны подчеркнул, что Минск всегда был ориентирован на Москву.

Также президент республики назвал Россию и Китай странами, которые жизненно необходимы для существования Белоруссии. Он напомнил, что западные государства «закрыли свои двери» перед Минском.

Белоруссия
Минск
протоколы
СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок
Психолог назвала лучшие и худшие подарки для мужчин на 23 Февраля
Легендарному АК-47 Андрею Кириленко — 45: лучшие фото
«Центр» ударными БПЛА уничтожил пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 февраля
Увел жену у рыжего из «Иванушек» и стал звездой НБА: как живет Кириленко
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 февраля
Назван главный недостаток электромобилей
Десять лыжников пропали после схода лавины в Калифорнии
На Олимпиаде определят полуфиналистов мужского хоккейного турнира
Минск вышел из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ
В Швеции задержали россиянина по запросу США
Макрон бросил жену у трапа самолета в Индии
Церковь взорвалась в штате Нью-Йорк
«Энергосберегающие» танцоры, страхи, слова бойцам СВО: как живет Буланова
Раскрыт размер пенсий россиян после январской индексации
Массовая авария стала причиной гибели нескольких человек
Ученые нашли простой способ укрепить сердце без диет
«Загадала желание»: Петросян раскрыла, какие баллы мечтала получить на ОИ
Марочко рассказал, как ВС РФ зашли на позиции ВСУ под Константиновкой
Саратовский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.