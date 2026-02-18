Минск вышел из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ

Белорусский премьер Александр Турчин подписал постановление о выходе Государственного таможенного комитета республики из протокола о взаимодействии таможенных органов государств — участников СНГ. Уточняется, что пост-таможенный контроль будет при этом осуществляться. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Согласиться с предложением Государственного таможенного комитета, согласованным с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, — указано в постановлении.

Там также указано, что протокол о взаимодействии таможенных органов стран СНГ был подписан в Петропавловске-Камчатском в сентябре 2012 года.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга. По его словам, обстоятельства так сложились, что стороны воедино связаны на долгие десятилетия и века. Лидер страны подчеркнул, что Минск всегда был ориентирован на Москву.

Также президент республики назвал Россию и Китай странами, которые жизненно необходимы для существования Белоруссии. Он напомнил, что западные государства «закрыли свои двери» перед Минском.