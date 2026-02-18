Зимняя Олимпиада — 2026
Украинскую бригаду ВСУ «Кара-Даг» уже четыре раза пополняли с начала года

РИА Новости: бригаду ВСУ «Кара-Даг» четырежды пополняли с начала года

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Штурмовую бригаду нацгвардии Украины (НГУ) «Кара-Даг» уже четырежды пополняли с начала года, рассказали РИА Новости в силовых структурах. Источник пояснил, что такая ситуация наблюдается из-за потерь под Купянском в результате показательных пиар-контратак.

На Купянском направлении подразделения нацгвардии Украины стали главным инструментом для показательных контратак, в которых бригады стремительно теряют личный состав. Наибольшие потери понесла 15-я бригада НГУ «Кара-Даг», — сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что руководство ВСУ ставит в таких операциях одни и те же задачи: «засветиться и снять это на камеру». При этом командир бригады полковник Александр Букатар, несмотря на гибель личного состава, участвует в публичных мероприятиях.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил, что подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, известного как «полк смерти», понесли значительные потери в Сумской области и были вынуждены отступить. По данным разведки, остатки батальона выведены для переформирования, утратив боеспособность.

Тем временем выяснилось, что на Купянском направлении подразделения ВСУ попали в «ледяной ад». По информации МО РФ, военные вынуждены находиться в залитых грязью окопах без обогрева и горячего питания, а попытки развести костры немедленно пресекаются ударами российских беспилотников. Особенно тяжелая ситуация сложилась южнее Купянска-Узлового.

