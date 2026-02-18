Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 18 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 18 февраля

В 00:42 мск Telegram-канал SHOT написал, что ВСУ дважды за два часа обстреляли Белгород ракетами HIMARS, обломки одной из них упали на крышу жилого дома и спровоцировали пожар.

Как рассказали SHOT местные, над городом раздались взрывы, всего более десятка хлопков, также была видна яркая вспышка и задымление. Как пишет SHOT, ВСУ атаковали в два захода — один около 23:00 мск, второй около 01:00 мск.

Позднее глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу. По его словам, есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, уточнил глава региона. Информация о других повреждениях уточняется.

Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

В Запорожской области в результате удара ВСУ один человек погиб и еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Жертвой обстрела стал местный житель 1968 года рождения.

«В результате атаки противника на Токмакский муниципальный округ ранения, несовместимые с жизнью, получил житель города Токмака — мужчина 1968 года рождения», — сказано в публикации.

Кроме того, российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 14 беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что БПЛА были самолетного типа.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Анапой, Геленджиком и Витязево прозвучали взрывы, средства ПВО отражали атаку беспилотников над Черным морем. Как писал источник, жители насчитали не менее шести хлопков. Очевидец подтвердил NEWS.ru, что громкие звуки раздаются и в небе над Новороссийском.

В публикации говорилось, что над морем видны яркие вспышки и слышен гул двигателей в небе. По информации канала, в городах включили сирену воздушной тревоги. На данный момент официальных сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. В аэропортах Краснодара и Геленджика временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

В оперштабе региона заявили, что два человека пострадали в поселке Ильском Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА. Повреждения получили четыре частных дома.

Глава администрации Сочи Андрей Прошунин, в свою очередь, сообщил, что в Сочи работает система ПВО. По его словам, военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России информацию не комментировало.

Также средства противовоздушной обороны отражали атаку Вооруженных сил Украины над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, российские военные сбили пять воздушных целей над акваторией.

