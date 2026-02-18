SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород HIMARS

Telegram-канал SHOT написал, что ВСУ дважды за два часа обстреляли Белгород ракетами HIMARS, обломки одной из них упали на крышу жилого дома и спровоцировали пожар. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Как рассказали SHOT местные, над городом раздались взрывы, всего более десятка хлопков, также была видна яркая вспышка и задымление. Как пишет SHOT, ВСУ атаковали в два захода — один около 23:00 мск, второй около 01:00 мск.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории региона. Он уточнил, что противник применил БПЛА самолетного типа, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

Тем временем стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа за шесть часов. В Минобороны РФ проинформировали, что большая часть дронов была ликвидирована над Брянской областью.