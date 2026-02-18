Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 01:22

SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород HIMARS

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT написал, что ВСУ дважды за два часа обстреляли Белгород ракетами HIMARS, обломки одной из них упали на крышу жилого дома и спровоцировали пожар. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Как рассказали SHOT местные, над городом раздались взрывы, всего более десятка хлопков, также была видна яркая вспышка и задымление. Как пишет SHOT, ВСУ атаковали в два захода — один около 23:00 мск, второй около 01:00 мск.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории региона. Он уточнил, что противник применил БПЛА самолетного типа, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

Тем временем стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа за шесть часов. В Минобороны РФ проинформировали, что большая часть дронов была ликвидирована над Брянской областью.

Белгород
ВСУ
атаки
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Марочко рассказал, как ВС РФ зашли на позиции ВСУ под Константиновкой
Саратовский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов
«Мисс Вселенной — 2025» стало плохо на глазах у тысяч зрителей в Эквадоре
Украинскую бригаду ВСУ «Кара-Даг» уже четыре раза пополняли с начала года
ISU восхитился прокатом Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане
Ракетный удар по Белгороду ночью 18 февраля: взрывы, жертвы и разрушения
Парламент Перу одобрил вотум недоверия президенту
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу
Иран подтвердил на переговорах с США готовность передать уран России
Петросян занимает пятое место после короткой программы на ОИ-2026
SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород HIMARS
ВС РФ придумали необычный способ применения Starlink в зоне СВО
Российских олимпийцев обделили подарками на Играх-2026
В Раде заявили, что выборы на Украине пройдут только при 60 днях тишины
Девушку эвакуировали из леса в Москве на носилках
Буланова отменила концерт в Петропавловске
Бывшие, игнор, навязывание вины: психолог об острых вопросах про отношения
«Именно тот мир»: на Западе вспомнили пророческие слова Путина
Стало известно о погибших и пострадавших при обстреле Запорожской области
ВС России обеспечили себе стабильный сигнал благодаря спутникам
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.