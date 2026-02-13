Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 22:21

Силы ПВО лишили «крыльев» 47 украинских дронов за шесть часов

Минобороны РФ: силы ПВО за шесть часов сбили 47 дронов над тремя регионами

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа за шесть часов, сообщили в Минобороны РФ. Большая часть дронов была ликвидирована над Брянской областью.

С 14:00 до 20:00 мск дежурные комплексы ПВО отражали массированную атаку с воздуха. Наибольшее число целей — 41 беспилотник — поражено в небе над Брянской областью. Еще пять дронов уничтожены в Курской области, один — в Белгородской.

Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. Российские средства ПВО несут круглосуточное дежурство.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Крым, а также Курскую и Белгородскую области. По подсчетам оборонного ведомства, в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 целей.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за неделю сбили 1243 беспилотника ВСУ. Также расчеты ПВО уничтожили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и четыре украинские ракеты «Нептун».

