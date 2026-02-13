Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:28

ВСУ потеряли новейшие ракеты и более тысячи дронов за неделю

Минобороны России: ПВО сбила 1243 украинских беспилотника за неделю

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 1243 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Также расчеты ПВО уничтожили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и четыре украинские ракеты «Нептун», добавили в ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США <…> и 1 243 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО. В частности, бойцы установили контроль над Чугуновкой и Глушковкой в Харьковской области, Сидоровкой в Сумской области, а также над Зализничным в Запорожской области.

До этого пресс-служба ведомства отчиталась, что 12 февраля в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Все уничтоженные воздушные цели принадлежали к самолетному типу.

Россия
Минобороны РФ
ПВО
беспилотники
СВО
