Минобороны подвело итоги нового налета БПЛА на Россию

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Крым, а также Курскую и Белгородскую области, сообщили в Министерстве обороны России. По подсчетам ведомства, в период с 8:00 по 14:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 целей.

13 февраля с 08:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего беспилотников ударили по Крыму. Всего в небе над республикой сбили семь целей. Еще четыре дрона уничтожили над Курской областью и три — над Белгородской.

Ранее украинские войска атаковали двумя дронами маршрутный микроавтобус с пассажирами в Малокаховке Херсонской области. Как уточнил глава Каховского округа Павел Филипчук, госпитализированы водитель и одна из пассажирок.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, состояние трех человек, пострадавших в результате атаки БПЛА, оценивается как стабильное. Среди них один ребенок.