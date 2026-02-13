Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 10:43

Раскрыто состояние пострадавших после налета БПЛА на Волгоградскую область

Пострадавшие после атаки БПЛА на Волгоград находятся в стабильном состоянии

Состояние трех человек, пострадавших в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, оценивается как стабильное, сообщили ТАСС в региональном комитете здравоохранения. Среди них один ребенок.

Все трое пострадавших госпитализированы. <…> Состояние всех пострадавших стабильное, — сообщили в комитете.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека: 18‑летний юноша и женщина, а также 12-летний мальчик. По его словам, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Как уточнили в Минобороны РФ, силы ПВО в ночь на 13 февраля зафиксировали и сбили в небе над Россией почти 60 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны. Так, 43 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Волгоградской области, 12 — над территорией Ростовской области, два — над территорией Курской области. Еще один дрон ВСУ уничтожен над территорией Республики Крым.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя удар дронов по Мичуринску 12 февраля, отметил важность нанесения превентивных ударов по противнику. По его мнению, чтобы России избегать чувствительных ударов, необходимо действовать первыми.

