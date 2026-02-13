Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:09

Дроны атаковали маршрутку с пассажирами в Херсонской области

Два человека госпитализированы после удара БПЛА по маршрутке под Херсоном

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ атаковали двумя дронами маршрутный микроавтобус с пассажирами в Малокаховке Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале глава Каховского округа Павел Филипчук. Госпитализированы водитель и одна из пассажирок.

Два дрона <...> атаковали маршрутку, которая перевозила мирных граждан. <…> Двоих пострадавших — водителя и женщину-пассажира — уже доставили в приемный покой, — написал Филипчук.

По его словам, висящий дрон долгое время не позволял медработникам забрать раненых. Филипчук уточнил, что некоторые пассажиры получили легкие ранения.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион пострадали три человека: 18‑летний юноша и женщина, а также 12-летний мальчик. По его словам, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Позже в региональном комитете здравоохранения уточнили, что состояние пострадавших оценивается как стабильное. Среди них один ребенок.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 13 февраля зафиксировали и сбили в небе над Россией почти 60 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны. Так, 43 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Волгоградской области, 12 — над территорией Ростовской области, два — над территорией Курской области. Еще один дрон ВСУ уничтожен над территорией Республики Крым.

атаки ВСУ
дроны
БПЛА
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Угроза сильнейшего обледенения нависла над Финским заливом
«Его попросили»: политолог объяснил слова Писториуса о помощи ВСУ ракетами
Хозяйка случайно постирала своего кота
Силовики Армении провели обыск в принадлежащем церкви медцентре
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.