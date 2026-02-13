Дроны атаковали маршрутку с пассажирами в Херсонской области Два человека госпитализированы после удара БПЛА по маршрутке под Херсоном

ВСУ атаковали двумя дронами маршрутный микроавтобус с пассажирами в Малокаховке Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале глава Каховского округа Павел Филипчук. Госпитализированы водитель и одна из пассажирок.

Два дрона <...> атаковали маршрутку, которая перевозила мирных граждан. <…> Двоих пострадавших — водителя и женщину-пассажира — уже доставили в приемный покой, — написал Филипчук.

По его словам, висящий дрон долгое время не позволял медработникам забрать раненых. Филипчук уточнил, что некоторые пассажиры получили легкие ранения.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион пострадали три человека: 18‑летний юноша и женщина, а также 12-летний мальчик. По его словам, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Позже в региональном комитете здравоохранения уточнили, что состояние пострадавших оценивается как стабильное. Среди них один ребенок.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 13 февраля зафиксировали и сбили в небе над Россией почти 60 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны. Так, 43 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Волгоградской области, 12 — над территорией Ростовской области, два — над территорией Курской области. Еще один дрон ВСУ уничтожен над территорией Республики Крым.