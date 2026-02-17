ВСУ попытались атаковать российский город

Средства противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, российские военные сбили пять воздушных целей над акваторией.

По предварительной информации, сбито пять воздушных целей над морской акваторией. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — констатировал Развожаев.

Ранее стало известно, что возгорание во втором очаге, возникшее при атаке БПЛА в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, полностью ликвидировано. По данным оперштаба региона, пожар был потушен в шесть утра по московскому времени.

До этого в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников. По информации ведомства, пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.