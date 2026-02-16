На Кубани потушили вспыхнувший после атаки ВСУ пожар На Кубани ликвидировали вспыхнувший после атаки ВСУ пожар в поселке Волна

Возгорание во втором очаге, возникшее при атаке БПЛА в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, полностью ликвидировано, сказано в Telegram-канале оперативного штаба региона. По его данным, пожар был потушен в 6 утра по московскому времени.

Пожар в пос. Волна Темрюкского района полностью потушен. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35 мск, в 06:00 мск возгорание полностью потушено, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что поселок Волна был атакован украинскими дронами, после налета вспыхнули складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице.

До этого стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.