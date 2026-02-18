Ракетный удар по Белгороду ночью 18 февраля: взрывы, жертвы и разрушения

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду в ночь на среду, 18 февраля. Что об этом известно, есть ли повреждения и пострадавшие?

Что известно о ракетном ударе по Белгороду ночью 18 февраля

В 0:42 мск Telegram-канал SHOT написал, что ВСУ дважды за два часа обстреляли Белгород ракетами HIMARS, обломки одной из них упали на крышу жилого дома и спровоцировали пожар.

Как рассказали SHOT местные, над городом раздались взрывы, всего более десятка хлопков, также была видна яркая вспышка и задымление. Как пишет SHOT, ВСУ атаковали в два захода — один около 23:00 мск, второй около 01:00 мск.

Позднее глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу. По его словам, есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

«Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу. Системой ПВО сбиты воздушные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток. В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома — возгорание ликвидировано. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта», — написал Гладков.

Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, уточнил глава региона. Информация о других повреждениях уточняется.

Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ ночью 18 февраля

В Запорожской области в результате удара ВСУ один человек погиб и еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Жертвой обстрела стал местный житель 1968 года рождения.

«В результате атаки противника на Токмакский муниципальный округ ранения, несовместимые с жизнью, получил житель города Токмака — мужчина 1968 года рождения», — сказано в публикации.

Кроме того, российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 14 беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что БПЛА были самолетного типа.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Помимо этого, мужчина погиб во время атаки украинских дронов на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, вражеский БПЛА атаковал гражданский автомобиль, в котором ехал мирный житель. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Варварские преступления нацистов продолжаются. ВСУ с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. К сожалению, в результате удара погиб мужчина. Самые искренние соболезнования родным и близким», — заявил глава региона.

Читайте также:

Дырявая ПВО: «Цирконы» ударили по подстанции «Киевская» — Patriot не помог

Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?

Аутисты, наркоманы, инвалиды: кем еще ВСУ затыкают дыры в обороне