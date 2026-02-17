«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ Хинштейн: мирный житель погиб при атаке беспилотника на Курскую область

Мужчина погиб во время атаки украинских дронов на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, вражеский БПЛА атаковал гражданский автомобиль, в котором ехал мирный житель. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Варварские преступления нацистов продолжаются. ВСУ с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. К сожалению, в результате удара погиб мужчина. Самые искренние соболезнования родным и близким, — заявил глава региона.

По словам Хинштейна, в селе Белица Беловского района под удар также попал легковой автомобиль. Водитель не получил травм и отказался от госпитализации.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что город подвергся массированной атаке ВСУ, которая длилась почти 10 часов. По его словам, в нескольких районах обнаружили обломки беспилотников. Прошунин добавил, что инфраструктура осталась цела, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что ВС России нанесли удар по американской радиолокационной станции AN/TPQ-36, которую артиллеристы прозвали «ушами». Цель уничтожили бойцы группировки «Север».