Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:20

«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ

Хинштейн: мирный житель погиб при атаке беспилотника на Курскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина погиб во время атаки украинских дронов на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, вражеский БПЛА атаковал гражданский автомобиль, в котором ехал мирный житель. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Варварские преступления нацистов продолжаются. ВСУ с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. К сожалению, в результате удара погиб мужчина. Самые искренние соболезнования родным и близким, — заявил глава региона.

По словам Хинштейна, в селе Белица Беловского района под удар также попал легковой автомобиль. Водитель не получил травм и отказался от госпитализации.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что город подвергся массированной атаке ВСУ, которая длилась почти 10 часов. По его словам, в нескольких районах обнаружили обломки беспилотников. Прошунин добавил, что инфраструктура осталась цела, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что ВС России нанесли удар по американской радиолокационной станции AN/TPQ-36, которую артиллеристы прозвали «ушами». Цель уничтожили бойцы группировки «Север».

Курская область
ВСУ
дроны
Александр Хинштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банкир объяснил, почему не стоит дарить женщинам слитки вместо украшений
СК возбудил дело о халатности после обрушения здания в Ленобласти
Пятеро человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «Девятой роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.