«Мисс Вселенной — 2025» стало плохо на глазах у тысяч зрителей в Эквадоре

«Мисс Вселенная — 2025» Фатиме Бош стало плохо во время карнавального шествия на фестивале фруктов и цветов в эквадорском Амбато, сообщает издание Need To Know. Девушка опустилась на колени, после чего к ней подошел организатор, ее освободили от участия в мероприятии.

Уточняется, что девушке дали выходной на один день для прохождения обследования. Журналисты предположили, что причина плохого самочувствия — острая горная болезнь. Это состояние, возникающее при пониженном уровне кислорода и атмосферного давления на значительной высоте.

