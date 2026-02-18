Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 02:50

«Мисс Вселенной — 2025» стало плохо на глазах у тысяч зрителей в Эквадоре

«Мисс Вселенной — 2025» Бош стало плохо во время шествия в Эквадоре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«Мисс Вселенная — 2025» Фатиме Бош стало плохо во время карнавального шествия на фестивале фруктов и цветов в эквадорском Амбато, сообщает издание Need To Know. Девушка опустилась на колени, после чего к ней подошел организатор, ее освободили от участия в мероприятии.

Уточняется, что девушке дали выходной на один день для прохождения обследования. Журналисты предположили, что причина плохого самочувствия — острая горная болезнь. Это состояние, возникающее при пониженном уровне кислорода и атмосферного давления на значительной высоте.

Ранее жительница Владивостока Анастасия Белик стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2025». Из-за политической обстановки она выступала под лентой «Дальний Восток», а не с указанием страны.

Тем временем победительница молодежного конкурса красоты в Бразилии стала монахиней. По данным источника, 21-летняя Камила Родригес Кардозу, ранее победившая в конкурсе Miss Continent в возрасте 18 лет, приняла монашеский путь и сейчас живет в католическом монастыре под именем Ева.

красота
конкурсы
карнавалы
Эквадор
