Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 15:25

Визажистка из Владивостока стала «Миссис Европа — 2025»

Визажист Анастасия Белик из Владивостока победила в конкурсе «Миссис Европа»

Анастасия Белик Анастасия Белик Фото: Социальные сети

Жительница Владивостока Анастасия Белик стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2025», рассказали организаторы в беседе с ТАСС. Из-за политической обстановки она выступала под лентой «Дальний Восток», а не с указанием страны.

Титул «Миссис Европа» второй год подряд сохраняется за Россией: победительницей 2025 года стала жительница Владивостока Анастасия Белик, — заявили организаторы.

Белик 31 год, она визажист, участвует в благотворительных проектах и воспитывает сына восьми лет. В этом году она стала «Миссис Владивосток», а затем завоевала титул первой вице-миссис на российском этапе конкурса «Миссис Россия Европа».

По словам Белик, она находилась в Софии одна, без группы поддержки. При этом россиянка поделилась, что чувствовала поддержку и гордость за свою страну и это помогло ей одержать победу.

В 2025 году Палестина впервые примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Страну представила Надин Аюб. Она прошла в финал, который состоится в ноябре в Таиланде.

конкурсы красоты
Россия
Владивосток
Европа
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.