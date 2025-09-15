Визажистка из Владивостока стала «Миссис Европа — 2025» Визажист Анастасия Белик из Владивостока победила в конкурсе «Миссис Европа»

Жительница Владивостока Анастасия Белик стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2025», рассказали организаторы в беседе с ТАСС. Из-за политической обстановки она выступала под лентой «Дальний Восток», а не с указанием страны.

Титул «Миссис Европа» второй год подряд сохраняется за Россией: победительницей 2025 года стала жительница Владивостока Анастасия Белик, — заявили организаторы.

Белик 31 год, она визажист, участвует в благотворительных проектах и воспитывает сына восьми лет. В этом году она стала «Миссис Владивосток», а затем завоевала титул первой вице-миссис на российском этапе конкурса «Миссис Россия Европа».

По словам Белик, она находилась в Софии одна, без группы поддержки. При этом россиянка поделилась, что чувствовала поддержку и гордость за свою страну и это помогло ей одержать победу.

