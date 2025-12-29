Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:12

Исторический дом загорелся во Владивостоке

Исторический дом Элеоноры Прей загорелся в центре Владивостока

Фото: t.me/mchs_vdk*
Читайте нас в Дзен

Исторический дом Элеоноры Прей загорелся в центре Владивостока, сообщило управление МЧС России по Приморскому краю. Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Пожар полностью ликвидирован на площади около 300 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее на Камчатке в результате пожара в квартире жилого дома погибли четыре человека. Среди жертв — двое малолетних детей, сообщила пресс-служба регионального Следкома. По факту трагедии следственными органами возбуждено уголовное дело.

До этого бытовки загорелись в центре Москвы вечером в воскресенье, 28 декабря. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, пламя распространилось на 30 квадратных метрах по адресу: ул. Зоологическая, 20.

Кроме того, в Сочи произошел крупный пожар в здании автосервиса, площадь возгорания составила одну тысячу «квадратов». Инцидент произошел на Транспортной улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, пострадал один человек.

Россия
Владивосток
пожары
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.