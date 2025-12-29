Исторический дом загорелся во Владивостоке Исторический дом Элеоноры Прей загорелся в центре Владивостока

Исторический дом Элеоноры Прей загорелся в центре Владивостока, сообщило управление МЧС России по Приморскому краю. Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Ранее на Камчатке в результате пожара в квартире жилого дома погибли четыре человека. Среди жертв — двое малолетних детей, сообщила пресс-служба регионального Следкома. По факту трагедии следственными органами возбуждено уголовное дело.

До этого бытовки загорелись в центре Москвы вечером в воскресенье, 28 декабря. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, пламя распространилось на 30 квадратных метрах по адресу: ул. Зоологическая, 20.

Кроме того, в Сочи произошел крупный пожар в здании автосервиса, площадь возгорания составила одну тысячу «квадратов». Инцидент произошел на Транспортной улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, пострадал один человек.