В Европе признали ночные поезда нерентабельными

Власти Евросоюза не смогли возродить индустрию ночных железнодорожных пассажирских перевозок из-за нехватки финансирования, заявил в комментарии Politico представитель австрийской железнодорожной компании Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). По его словам, развитие ночных маршрутов сталкивается с рядом системных трудностей.

Длительные сроки поставки нового подвижного состава, высокие затраты на персонал и увеличение количества ночных работ: все это — серьезные проблемы, — заявил представитель ÖBB.

О проблемах отрасли сообщили и другие участники рынка. По их словам, направление остается убыточным, несмотря на устойчивый интерес со стороны пассажиров. Соучредитель бельгийско-нидерландского стартапа European Sleeper Крис Энгельсман подчеркнул нехватку инвестиций в сектор. При этом он отметил, что «спрос зашкаливает».

Большинство ночных рейсов в Европе не приносят прибыли. Для их эксплуатации требуется дополнительный персонал, а также дорогостоящий подвижной состав. Кроме того, ночные поезда способны совершать лишь одну поездку за ночь, что снижает экономическую эффективность таких перевозок.

