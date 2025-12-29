Новый год — 2026
В Европе признали ночные поезда нерентабельными

В ЕС заявили о провале попыток возродить ночные пассажирские поезда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Евросоюза не смогли возродить индустрию ночных железнодорожных пассажирских перевозок из-за нехватки финансирования, заявил в комментарии Politico представитель австрийской железнодорожной компании Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). По его словам, развитие ночных маршрутов сталкивается с рядом системных трудностей.

Длительные сроки поставки нового подвижного состава, высокие затраты на персонал и увеличение количества ночных работ: все это — серьезные проблемы, — заявил представитель ÖBB.

О проблемах отрасли сообщили и другие участники рынка. По их словам, направление остается убыточным, несмотря на устойчивый интерес со стороны пассажиров. Соучредитель бельгийско-нидерландского стартапа European Sleeper Крис Энгельсман подчеркнул нехватку инвестиций в сектор. При этом он отметил, что «спрос зашкаливает».

Большинство ночных рейсов в Европе не приносят прибыли. Для их эксплуатации требуется дополнительный персонал, а также дорогостоящий подвижной состав. Кроме того, ночные поезда способны совершать лишь одну поездку за ночь, что снижает экономическую эффективность таких перевозок.

Ранее стало известно, что в Польше задержали 43-летнего мужчину, который взорвал петарды на железнодорожных путях в Познани, чем парализовал движение поездов на несколько часов. Поляк блокировал маршрут между Познанью и Венгровцем. В ходе обыска в квартире пиротехника было обнаружено и изъято несколько сотен петард. Сейчас задержанный находится под стражей, расследование продолжается.

