Поляк с петардами устроил железнодорожный коллапс В Польше мужчина взорвал петарды и парализовал движение поездов в Познани

В Польше задержали 43-летнего мужчину, который взорвал петарды на железнодорожных путях в Познани, чем парализовал движение поездов на несколько часов, пишет польское издание TVP3. По его информации, поляк блокировал маршрут между Познанью и Венгровцем.

В Польше был арестован 43-летний мужчина, который взорвал несколько петард на путях в районе улицы Балтийской в ​​Познани. Его действия на несколько часов парализовали движение поездов, — говорится в материале.

В ходе обыска в квартире пиротехника было обнаружено и изъято несколько сотен петард. Сейчас задержанный находится под стражей, расследование продолжается.

До этого сообщалось, что 16 ноября на стратегически важной железнодорожной линии в Польше, ведущей в сторону Украины, произошел взрыв. Движение поездов было нарушено из-за серьезных повреждений контактной сети в районе города Пулавы. Полиция Люблина сообщила об остановке поезда Свиноуйсьце — Жешув с 475 пассажирами. Для расследования создана специальная группа с привлечением силовых ведомств.