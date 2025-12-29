Кто стал лучшим спортсменом России 2025 года: рейтинг NEWS.ru

NEWS.ru представляет рейтинг топ-10 российских спортсменов по итогам 2025 года. Кто стал лучшим — хоккеист Александр Овечкин, гимнастка Ангелина Мельникова или боец MMA Ислам Махачев?

Критерии рейтинга

Мы выбрали десять лучших спортсменов России по итогам их достижений в 2025 году. Рейтинг был основан на четырех критериях: мнения известных спортивных деятелей и авторов отдела спорта, количество упоминаний на нашем сайте, число подписчиков в социальных сетях, а также опрос читателей NEWS.ru.

По итогам каждого раунда номинанты получали баллы. При равенстве очков более высокую строчку рейтинга занял тот спортсмен, чье достижение было весомее в 2025 году. Например, один выиграл три золота чемпионата мира, другой стал первым на первенстве Европы.

Номинанты

Александр Овечкин

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» продолжает забивать в текущем сезоне. Овечкин может превзойти еще одно достижение легендарного канадца — по числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф. За карьеру Гретцки забросил 1016 шайб. На данный момент в активе Овечкина 988 голов в НХЛ.

Ангелина Мельникова

Мельникова три года не выступала на международных соревнованиях, думала о завершении карьеры, но вернулась на мировое первенство и стала абсолютной чемпионкой. Россиянка завоевала в Джакарте две золотые медали (в многоборье и опорном прыжке), а также серебро на брусьях.

Ангелина Мельникова на чемпионате мира по спортивной гимнастике — 2025 в Джакарте Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Захар Петров

К 23 годам Петров взял пять золотых медалей на чемпионатах мира по гребле. Две из них были завоеваны в Милане: Петров финишировал первым и в каноэ-одиночках, и в двойках.

Климент Колесников

Колесников завоевал золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он победил на любимой дистанции 50 м на спине и установил новый рекорд чемпионатов мира — 23,68 секунды. Пловец также стал чемпионом мира в комбинированной эстафете 4×100 м.

Аделия Петросян

Лучшая российская фигуристка-одиночница. Три года подряд Петросян побеждает на чемпионате России по фигурному катанию. Она стала лучшей на олимпийском квалификационном турнире в Пекине и отобралась на зимние Игры 2026 года в Италии.

Артем Дзюба

В возрасте 36 лет Дзюба вернулся в сборную России и сыграл один матч. Забив мяч в ворота Гренады, нападающий стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Дзюба (31 гол) обошел Александра Кержакова, на счету которого 30 голов. Дзюба держит высокую планку в РПЛ — в 2025 году форвард забил 11 мячей в составе «Акрона», два из них — «Спартаку».

Яна Егорян

Двукратная олимпийская чемпионка не участвовала в больших турнирах с 2019 года. Спустя шесть лет Егорян вернулась на чемпионат мира по фехтованию и впервые в карьере выиграла личное золото. Она заявила после триумфа, что посвящает победу России.

Грузия, Тбилиси. Российская саблистка Яна Егорян после победы в поединке против представительницы Польши Зузанны Цеслар на чемпионате мира по фехтованию Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/TASS

Александр Мальцев

Мальцев доказал, что синхронное плавание — не только женский вид спорта. На чемпионате мира в Сингапуре он завоевал три золота из четырех. Международная федерация плавания признала его лучшим синхронистом турнира.

Мирра Андреева

В феврале и марте 18-летняя звезда российского тенниса Андреева выиграла крупные турниры в Дубае и Индиан-Уэллсе. В паре с Дианой Шнайдер она стала лучшей на соревнованиях в Майами. В 2025 году Андреева поднималась в топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка завершила сезон на девятой позиции.

Ислам Махачев

Первый чемпион UFC из России, завоевавший пояса в двух дивизионах. В январе Махачев защитил титул в легком весе, после чего перешел в полусредний. 16 ноября он уверенно разобрался с Джеком Делла Маддаленой и стал обладателем второго чемпионского пояса.

Раунд 1 — мнения экспертной группы

По мнению экспертов, лучший спортсмен получил три очка, второй — два, третий — один.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова

«Я, как и многие, считаю, что лучший спортсмен 2025 года — Саша Овечкин в связи с его рекордом. Еще, конечно, Ангелина Мельникова. Преодолев все преграды, она стала чемпионкой мира. Большая молодец и в России, и за ее пределами», — заявила Журова.

Вячеслав Фетисов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов

«Лучшие спортсмены — Овечкин, [Сергей] Бобровский и [Виктория] Листунова (российская гимнастка. — NEWS.ru)», — сказал Фетисов.

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев

«Овечкин — суперзвезда мирового спорта. Он устанавливает абсолютно межпланетные рекорды. Мельникова — олимпийская чемпионка, которая вернулась спустя несколько лет, получила допуск и выиграла абсолютное первенство в гимнастике. Это мегакруто: уровень, сравнимый с нашими легендами. Петров не побоялся критики всяких идиотов и поехал на Олимпиаду. Он также завоевал пять золотых медалей ЧМ. Тройка весьма условная, поэтому назову четвертого — это Мальцев, настоящий лидер сборной по синхронному плаванию. Полный тезка великого хоккеиста: такие люди обречены быть победителями», — заявил Губерниев.

Спортивный комментатор Денис Казанский

«Первое место — Овечкин. Он побил рекорд и устанавливает новые цифры, которые вообще не укладываются в голове. Интересно, доживем ли мы до того момента, когда их перебьют. Второе — Петросян. Она дважды с отрывом стала чемпионкой страны и завоевала путевку на Олимпиаду. Это производит очень сильное впечатление. Третье — Колесников. Наших пловцов давно не было на чемпионате мира, а он приехал и выиграл два золота», — заявил Казанский.

Руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

«Лучший спортсмен 2025 года — президент нашей страны. Объясню. Если мы реализуем задачи и поручения, которые ставит Владимир Путин, то любой ребенок из любой глубинки может проявить себя. Их более чем достаточно — надо привлечь всех, начиная от горного улуса. Все зависит только от нас. Лучшие спортсмены — наши братья-дзюдоисты и Заур Угуев, который в блестящем стиле стал чемпионом мира. В его честь впервые за много лет прозвучал гимн. И, пожалуй, Саша Овечкин. Невзирая на возраст, он продолжает радовать любителей хоккея, тиражировать несгибаемость и силу воли российского духа», — сказал Мамиашвили.

Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

«Могу назвать двух. Овечкин и [Кирилл] Пригода (российский пловец. — NEWS.ru). Кирилл получил премию Минспорта», — сказал Свищев.

Кирилл Николаев, руководитель отдела спорта NEWS.ru

«Первое место — однозначно Овечкин. Его рекорд до сих пор обсуждает весь мир. Второе — Мельникова. Спортсменка, которая думала завершить карьеру, триумфально вернулась на чемпионат мира. Отличная жизненная история. Третье место — Мальцев. Теперь все знают, что синхронное плавание — это не только женский вид спорта», — сказал Николаев.

Виктор Байбаков, обозреватель отдела спорта NEWS.ru

«Невозможно не поставить Овечкина на первое место. Трудно сравнить превзойденный вечный рекорд Гретцки с остальными достижениями. Впервые за долгое время сильнейшая российская школа фигурного катания будет представлена на Олимпиаде. Петросян уверенно выступила в отборе. Поставлю ее на второе место. После долгого перерыва на мировых первенствах выступали гимнасты. Ярчайший представитель этого вида спорта Мельникова забрала два золота», — подчеркнул Байбаков.

По итогам голосования экспертной группы Овечкин получил 22 балла, Мельникова — семь, Петросян — четыре, Мальцев — два, Колесников и Петров — по одному.

Раунд 2 — количество упоминаний на сайте NEWS.ru за 2025 год

В этом раунде победитель получил десять баллов, занявший второе место спортсмен — девять и так далее. Мы начислили атлету одно очко за десятую позицию.

Итоговый результат:

1. Овечкин — 10

2. Дзюба — 9

3. Мальцев — 8

4. Петросян — 7

5. Махачев — 6

6–8. Андреева — 5

6–8. Мельникова — 5

6–8. Егорян — 5

9. Колесников — 2

10. Петров — 1

Артем Дзюба Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Раунд 3 — количество подписчиков в соцсетях

В этом раунде победитель получил десять баллов, занявший второе место спортсмен — девять и так далее. Мы начислили атлету одно очко за десятую позицию. Учитывались подписчики в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Telegram-каналах.

Итоговый результат:

1. Махачев — 10 (11 млн подписчиков в соцсетях)

2. Овечкин — 9 (1,7 млн подписчиков)

3. Дзюба — 8 (1,1 млн подписчиков)

4. Андреева — 7 (484 тыс. подписчиков)

5. Мельникова — 6 (268 тыс. подписчиков)

6. Егорян — 5 (100,5 тыс. подписчиков)

7. Петросян — 4 (81,6 тыс. подписчиков)

8. Колесников — 3 (47 тыс. подписчиков)

9. Мальцев — 2 (37,9 тыс. подписчиков)

10. Петров — 1 (1,35 тыс. подписчиков)

Раунд 4 — опрос читателей NEWS.ru

В опросе, проведенном в Telegram-канале NEWS.ru, приняли участие более 5 тыс. человек. В этом раунде победитель получил десять баллов, занявший второе место спортсмен — девять и так далее.

Итоговый результат:

1. Овечкин — 58% (проголосовали 2894 человека, 10 баллов)

2. Петросян — 9% (442 человека, 9)

3. Мельникова — 9% (423 человека, 8)

4. Махачев — 6% (317 человек, 7)

5. Дзюба — 4% (203 человека, 6)

6. Колесников — 4% (193 человека, 5)

7. Петров — 3% (172 человека, 4)

8. Андреева — 3% (146 человек, 3)

9. Мальцев — 2% (111 человек, 2)

10. Егорян — 2% (105 человек, 1)

Пятикратный чемпион мира, участник Олимпийских игр 2024 года Захар Петров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итоговый рейтинг российских спортсменов по версии NEWS.ru

1. Александр Овечкин — 51 балл

2. Ангелина Мельникова — 26

3. Аделия Петросян — 24

4. Ислам Махачев — 23

5. Артем Дзюба — 23

6. Мирра Андреева — 15

7. Александр Мальцев — 14

8. Климент Колесников — 11

9. Яна Егорян — 11

10. Захар Петров — 7

