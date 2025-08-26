День знаний — 2025
26 августа 2025 в 16:22

«Мне было лень»: гребец Петров о триумфальном выступлении на ЧМ

Гребец Петров признался, что боролся с ленью ради победы на чемпионате мира

Пятикратный чемпион мира по гребле Захар Петров заявил, что полностью выложился на мировом первенстве в Милане. Он признался, что при подготовке к турниру пришлось бороться с ленью, сообщает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции, посвященной соревнованиям «Кубок Доброй Воли».

Я полностью выкладывался, хотел максимально поднять свой уровень. Было, скажем так, тяжело, мне было даже лень, но я преодолевал эту лень, тренировался, и результат очевиден. Это очень высокий уровень для меня. Теперь задача удержать это лидерство. Это самое тяжелое, потому что спортсмены точат зуб на меня. Они будут тренироваться, и конкуренция будет расти, — сказал Петров.

Ранее Петров признался, что теплый прием в России после победы на чемпионате мира в Милане придал ему новые силы на участие в «Кубке Доброй Воли». По его словам, в прошлом году ситуация со стартами была жестче.

Петров стал чемпионом мира на дистанции 500 метров на соревнованиях в Милане. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды. Белорусские и российские спортсмены выступали на чемпионате мира в Милане в нейтральном статусе.

Петрову 23 года. На Олимпиаде прошлого года он становился четвертым в двойке вместе с Алексеем Коровашковым и в одиночном заплыве.

гребля
российские спортсмены
соревнования
чемпионы
