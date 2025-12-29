Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 16:17

В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ

Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
В Подмосковье реализовали более 50 проектов с применением ИИ, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он подчеркнул, что технологии используются в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других отраслях.

Это значит, что регионы будут меньше отчитываться, а федеральные органы власти — получать то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде, — рассказал Воробьев.

По словам губернатора, сейчас за порядком на улицах области наблюдают более 70 тыс. камер «Безопасного города». Также в рамках проекта «Умный ФОК» устройства ведут подсчет посетителей спортивных комплексов, а нейросеть выявляет нарушения на стройках.

Ранее Воробьев рассказал, что губернаторские елки в Московской области этой зимой посетят более 40 тыс. детей. Всего пройдет восемь представлений — зрителям покажут шоу фигуриста Ильи Авербуха «Снежная королева» и спектакли фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица».

Московская область
нейросети
безопасность
ведомства
