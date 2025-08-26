Гребец Петров поблагодарил россиян за новую мотивацию после триумфа на ЧМ Гребец Петров: теплый прием в России дал новые силы после победы на ЧМ

Пятикратный чемпион мира, участник Олимпийских игр-2024 Захар Петров призналс, что теплый прием в России после победы на чемпионате мира в Милане придал ему новые силы на участие в «Кубке Доброй Воли». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в прошлом году ситуация со стартами была жестче.

Я выступал на Олимпийских играх, потом я приехал, выступал на турнире, и через два дня мы вылетели на чемпионат мира, и там уже на протяжении месяца гонял три гонки подряд. Этот год был продуктивным. Я выполнил свою работу, все, что хотел, я отработал. Завоевал две золотые медали, я очень рад этому. По приезду в Россию нас очень тепло встретили. Это дал некий буст силы, чтобы дальше работать и стремиться вперед, — сказал Петров.

Ранее Петров стал чемпионом мира на дистанции 500 метров на соревнованиях в Милане. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды. Белорусские и российские спортсмены выступали на чемпионате мира в Милане в нейтральном статусе.

Петрову 23 года. На Олимпиаде прошлого года он становился четвертым в двойке вместе с Алексеем Коровашковым и в одиночном заплыве.