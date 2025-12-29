Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 18:08

БПЛА помог полиции выявить наркодельцов-вахтовиков

Полиция Ненецкого округа с помощью дрона задержала двух наркоторговцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция Ненецкого автономного округа выявила двух наркоторговцев с помощью беспилотника, передает пресс-служба МВД. По данным следствия, 40-летние жители Архангельской области наладили поставки марихуаны в Нарьян-Мар, планируя сбывать ее в том числе среди вахтовиков на нефтяных месторождениях.

В ноябре этого года полицейские при помощи БПЛА зафиксировали два эпизода незаконного сбыта злоумышленниками запрещенных средств в Нарьян‑Маре: передача осуществлялась лично из рук в руки, — говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства и в гостиничном номере задержанных изъяли около 565 граммов марихуаны, девять кустов конопли и упаковочные материалы. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотиков. Оба заключены под стражу.

Ранее гражданку России задержали в международном аэропорту города Тбилиси за попытку контрабанды крупной партии наркотиков. Инцидент произошел во время стандартной процедуры таможенного контроля. В ходе осмотра багажа у 36-летней россиянки обнаружили 1,2 кг кокаина. Наркотики были спрятаны в специально оборудованном тайнике.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

