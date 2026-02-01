На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку

На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку СК РФ: на Камчатке 10 человек пострадали при падении вахтового автобуса в реку

На Камчатке вахтовый автобус, перевозивший рабочих, упал с моста в реку, сообищили в пресс-службе СУ СК по региону. По предварительной информации, в результате аварии пострадали 10 человек, всех их доставили в районную больницу.

По предварительным данным, в утреннее время 1 февраля текущего года на 102-м километре трассы Мильково-Ага вахтовка, перевозившая 26 рабочих акционерного общества «Камчатское золото», совершила опрокидывание с моста в реку. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек, — сказано в сообщении.

Все пострадавшие являются работниками компании «Камчатское золото». В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося, добавили в ведомстве.

До этого смертельное ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии. Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда медиков.

Ранее страшное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Любинском районе Омской области. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, в результате аварии были пострадавшие и погибшие. Получившим травмы была оказана вся необходимая медицинская помощь.