Вахтовик забыл 500 тысяч рублей и украшения в автобусе

Вахтовик забыл 500 тысяч рублей и украшения в автобусе В Томске сотрудники полиции нашли и вернули 500 тысяч рублей пассажиру автобуса

Сотрудники патрульно-постовой службы Томского ЛО МВД России вернули владельцу 500 тыс. рублей и ювелирные украшения, забытые в междугороднем автобусе, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Деньги и ценности были обнаружены в бесхозном багaже при обследовании транспорта, прибывшего из Новосибирска.

Мои неравнодушные и бдительные коллеги из патрульно-постовой службы полиции Томского ЛО МВД России помогли вернуть владельцу забытые в транспорте полмиллиона рублей и ювелирные украшения, — написала она.

Полицейские оперативно установили личность 42-летнего жителя Липецкой области, который возвращался с вахты. Как выяснилось, мужчина вез заработанные деньги и ювелирные изделия, приобретенные в подарок родственникам. После необходимых проверок ценности были возвращены законному владельцу. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за отзывчивость и профессиональные действия.

Ранее сообщалось, что пассажирка бизнес-класса из России столкнулась с кражей из багажа во время перелета авиакомпанией Turkish Airlines. После приземления она обнаружила, что ее чемодан вскрыли, а шкатулка с украшениями разграблена.