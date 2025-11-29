День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 21:09

Вахтовик забыл 500 тысяч рублей и украшения в автобусе

В Томске сотрудники полиции нашли и вернули 500 тысяч рублей пассажиру автобуса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудники патрульно-постовой службы Томского ЛО МВД России вернули владельцу 500 тыс. рублей и ювелирные украшения, забытые в междугороднем автобусе, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Деньги и ценности были обнаружены в бесхозном багaже при обследовании транспорта, прибывшего из Новосибирска.

Мои неравнодушные и бдительные коллеги из патрульно-постовой службы полиции Томского ЛО МВД России помогли вернуть владельцу забытые в транспорте полмиллиона рублей и ювелирные украшения, — написала она.

Полицейские оперативно установили личность 42-летнего жителя Липецкой области, который возвращался с вахты. Как выяснилось, мужчина вез заработанные деньги и ювелирные изделия, приобретенные в подарок родственникам. После необходимых проверок ценности были возвращены законному владельцу. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за отзывчивость и профессиональные действия.

Ранее сообщалось, что пассажирка бизнес-класса из России столкнулась с кражей из багажа во время перелета авиакомпанией Turkish Airlines. После приземления она обнаружила, что ее чемодан вскрыли, а шкатулка с украшениями разграблена.

деньги
вахтовики
полицейские
Томск
Ирина Волк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офис французского СМИ эвакуировали из-за бомбы
Назван самый ожидаемый фильм 2026 года
Бастрыкин поручил возбудить дело против застройщика в Ленобласти
Стало известно точное время окончания ретроградности Меркурия
Пенсионер атаковал французского политика куриным яйцом
На Солнце произошла серия мощных вспышек предпоследнего класса
«Позор»: Губерниев о наказании Большунова за некрасивый поступок
Пушилин подтвердил важные изменения на границе с ДНР
Командира ВСУ уличили в раздаче автографов, пока солдаты идут на убой
Медведчук рассказал, что ждет Зеленского после отставки Ермака
Штурмовые войска ВСУ могут полностью расформировать
Составлен список звезд, которых пытались «отменить» в 2025 году
Глава Таганрога высказалась об отравленных купюрах в городе
Москвичка спалила ванную из-за свечей и попала на видео
В Турции приняли решение по атакованному СБУ танкеру
В Тобольске 12-летняя школьница выпала из окна
Вахтовик забыл 500 тысяч рублей и украшения в автобусе
Яркий салат для занятых: копченая курица и соленый огурец
Кровавые преступления украинских эмигрантов потрясли Европу и США
Начальник районного угрозыска арестован по скандальному делу об оговоре
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.