20 декабря 2025 в 11:29

Автобус с детьми попал в смертельное ДТП под Омском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Страшное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Любинском районе Омской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. По его словам, есть пострадавшие и погибшие. Получившим травмы оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Произошла авария с участием пассажирского автобуса. Среди пострадавших — взрослые и дети. Есть погибшие, — подчеркнул глава региона.

На месте происшествия работают замгубернатора Алексей Ромахин, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, министр региональной безопасности Алексей Кубиц и глава Любинского района Абай Ракимжанов. Хоценко принес соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее суд в Новосибирске арестовал водителя Mercedes-Benz, виновного в аварии с шестью погибшими. Мужчину заключили под стражу до 19 февраля 2026 года. Столкновение двух автомобилей произошло на Советском шоссе. В аварии также участвовала машина марки Toyota Ipsum.

До этого водитель грузового Mercedes сбил двух пожилых мужчин в возрасте 76 лет на пешеходном переходе в Лазаревском районе Сочи. Один из пенсионеров погиб на месте. По данным полиции, россияне переходили дорогу в положенном месте и на зеленый сигнал светофора.

