Автобус с детьми попал в смертельное ДТП под Омском

Страшное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Любинском районе Омской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. По его словам, есть пострадавшие и погибшие. Получившим травмы оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Произошла авария с участием пассажирского автобуса. Среди пострадавших — взрослые и дети. Есть погибшие, — подчеркнул глава региона.

На месте происшествия работают замгубернатора Алексей Ромахин, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, министр региональной безопасности Алексей Кубиц и глава Любинского района Абай Ракимжанов. Хоценко принес соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

