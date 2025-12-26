Россиянке грозит пожизненное в Грузии после досмотра багажа в аэропорту

Россиянке грозит пожизненное в Грузии после досмотра багажа в аэропорту Россиянку задержали в аэропорту Грузии с килограммом кокаина

Гражданку России задержали в международном аэропорту города Тбилиси за попытку контрабанды крупной партии наркотиков, сообщила пресс-служба МВД республики в Facebook. Инцидент произошел во время стандартной процедуры таможенного контроля. В ходе осмотра багажа у 36-летней россиянки обнаружили 1,2 кг кокаина. Наркотики были спрятаны в специально оборудованном тайнике.

МВД Грузии сообщило, что ориентировочная рыночная стоимость данной партии на нелегальном рынке Грузии превышает 1 млн лари (29 млн рублей). Женщина была арестована. Ей грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее стало известно, что жительницу Белгородской области будут судить за организацию попытки перевезти 8,7 тонны кокаина. Партию наркотиков планировалось доставить морским путем из Венесуэлы. Генеральная прокуратура России уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 51-летней женщины.

До этого в Таиланде был задержан гражданин России Антон Тютяев. Его подозревают в торговле кокаином. Арест произошел в результате спецоперации полиции с участием подставного покупателя. Сотрудник правоохранительных органов внедрился в группу в мессенджере Telegram и оформил там заказ на доставку запрещенного вещества.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.