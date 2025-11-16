Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 16:28

Россиянин оказался за решеткой после засады полиции Таиланда

Полиция Таиланда арестовала россиянина Тютяева по подозрению в сбыте наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Гражданин России Антон Тютяев задержан в Таиланде по подозрению в торговле кокаином, передает Bangkok Post. Он был арестован после операции полиции с участием подставного покупателя.

Находившиеся в засаде полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний гражданин России Антон Тютяев. При обыске у него был обнаружен кокаин, — говорится в сообщении.

Сотрудник правоохранительных органов под прикрытием вступил в группу Telegram и оформил заказ на доставку запрещенного вещества. Тютяев находился в Таиланде по студенческой визе, выданной частной местной школой. Ему предъявили официальное обвинение в сбыте наркотических средств.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области скончалась в Таиланде от передозировки наркотиками. По информации источника, после смерти женщины за границей остались двое ее детей. Отец не имеет финансовой возможности вернуть их в Россию. Как уточняет канал, экс-чиновница переехала в Таиланд в 2022 году, где стала проживать с новым партнером и начала употреблять запрещенные вещества. Тело женщины обнаружил ее сожитель 4 ноября.

* Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

