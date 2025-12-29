Размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии — посыл Западу, заявил в эфире телеканала СТВ замначальника факультета Генштаба ВС белорусской Военной академии полковник Андрей Богодель. По его словам, с помощью такого вооружения Минск показывает, что будет защищать мир любыми средствами. Он добавил, что Запад в ходе проведения Россией СВО нарушил много красных линий.

Здесь «Орешник», да, это не оружие, которым мы хотим напасть, например, на тех же самых Британию, Германию. Это посыл туда, что мы <…> наш мир будем охранять таким вот образом, — сказал Богодель.

Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в республике определены районы для боевого патрулирования нового ракетного комплекса «Орешник» после его заступления на дежурство. Это означает приведение комплекса в высшую степень готовности к выполнению задач.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не станет создавать собственный «Орешник» из-за высокой стоимости работ. Технически, по его словам, республика могла бы это сделать, особенно в сотрудничестве с Россией.