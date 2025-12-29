Россияне в 2027 году будут отдыхать на Новый год всего 11 дней

В 2027 году россиян вновь ждут продолжительные новогодние каникулы — почти такие же длинные, как и в 2026 году, однако общее количество рабочих дней в следующем году может немного увеличиться, сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что в 2026 году россияне будут отдыхать 118 дней (включая праздники), а рабочих дней будет 247.

2027 год будет состоять из 249 рабочих и 116 дней отдыха. Ну а длинные новогодние каникулы, похоже, становятся хорошей традицией: Новый год — 2027 подарит нам 11-дневные каникулы, лишь чуть меньше, чем предстоит в наступающем 2026 году, — отметила депутат.

Ранее Бессараб рассказала, что если сотрудника, который работает по традиционному графику 5/2, необходимо привлечь к работе в новогодние праздники, то работодатель обязан оплатить его труд не менее чем в двойном размере. По ее словам, важно, чтобы человек дал свое согласие.

Тем временем стало известно, что большая часть туристов, которые приедут в Москву на новогодние праздники, будет из Калининграда. Также столицу в период длинных выходных посетят жители Сочи и Санкт-Петербурга.