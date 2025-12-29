Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:06

Россияне в 2027 году будут отдыхать на Новый год всего 11 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2027 году россиян вновь ждут продолжительные новогодние каникулы — почти такие же длинные, как и в 2026 году, однако общее количество рабочих дней в следующем году может немного увеличиться, сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что в 2026 году россияне будут отдыхать 118 дней (включая праздники), а рабочих дней будет 247.

2027 год будет состоять из 249 рабочих и 116 дней отдыха. Ну а длинные новогодние каникулы, похоже, становятся хорошей традицией: Новый год — 2027 подарит нам 11-дневные каникулы, лишь чуть меньше, чем предстоит в наступающем 2026 году, — отметила депутат.

Ранее Бессараб рассказала, что если сотрудника, который работает по традиционному графику 5/2, необходимо привлечь к работе в новогодние праздники, то работодатель обязан оплатить его труд не менее чем в двойном размере. По ее словам, важно, чтобы человек дал свое согласие.

Тем временем стало известно, что большая часть туристов, которые приедут в Москву на новогодние праздники, будет из Калининграда. Также столицу в период длинных выходных посетят жители Сочи и Санкт-Петербурга.

Читайте также
Салат «Дымок» с копчёными колбасками, который сметают первым: простой, только сварить яйца
Общество
Салат «Дымок» с копчёными колбасками, который сметают первым: простой, только сварить яйца
Блюда на Новый год Огненной Лошади-2026: что должно быть на столе, что нет
Семья и жизнь
Блюда на Новый год Огненной Лошади-2026: что должно быть на столе, что нет
Юрист напомнил, в каких случаях могут привлечь к работе в зимние праздники
Общество
Юрист напомнил, в каких случаях могут привлечь к работе в зимние праздники
Лучшие салаты с кальмарами на праздничный стол: 13 интересных рецептов
Семья и жизнь
Лучшие салаты с кальмарами на праздничный стол: 13 интересных рецептов
«Отошли от точки невозврата»: Слуцкий оценил отношения России и США
Власть
«Отошли от точки невозврата»: Слуцкий оценил отношения России и США
Новый год
праздники
Госдума
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.