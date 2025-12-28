Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 12:11

Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год

Депутат Бессараб напомнила о двойном размере оплаты труда работников в Новый год

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Если сотрудника, который работает по традиционному графику 5/2, необходимо привлечь к работе в новогодние праздники, то работодатель обязан оплатить его труд не менее чем в двойном размере, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, важно, чтобы человек дал свое согласие.

Сотрудник предупреждается заранее, дает свое согласие и либо работа оплачивается не менее чем в двойном размере, <...> либо предоставляется другое время отдыха, — подчеркнула парламентарий.

Ранее Бессараб заявила, что наступающий 2026 год в России обещает быть благоприятным для работающих граждан с точки зрения баланса труда и отдыха. Депутат отметила, что в предстоящем году не запланировано ни одной шестидневной рабочей недели.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что работник может получить 13-ю зарплату при отсутствии дисциплинарных взысканий. Если премиальные выплаты не были произведены, хотя правила их начисления прописаны в трудовом договоре, можно обратиться в суд, отметил он.

