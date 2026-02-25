Зимняя Олимпиада — 2026
Долго искал рецепт сытного, но не тяжелого супа. Нашел в Грузии: чихиртма с курицей, луком и яйцом. Лимон и кинза творят чудеса!

Обычная вареная курица в супе часто бывает пресной. Но здесь она пропитывается ароматами луковой зажарки, специй и яично-лимонной заправки. Мясо становится невероятно нежным и вкусным, буквально тает во рту. А бульон, настоявшийся с кинзой и чесноком, пьется отдельно, ложка за ложкой.

Что понадобится для супа

Для этого супа беру курицу примерно на килограмм-полтора, пару литров воды, 4-5 луковиц, 3-4 яйца, пару ложек муки, лимонный сок — около 3-4 столовых ложек, несколько зубчиков чеснока, большой пучок кинзы, чайную ложку хмели-сунели, соль, черный перец и грамм 30 сливочного масла.

Как я его готовлю

Курицу заливаю холодной водой, довожу до кипения, снимаю пену и варю 40-50 минут. Готовую курицу вынимаю, бульон процеживаю, мясо нарезаю кусочками. Лук нарезаю тонкими полукольцами и обжариваю на сливочном масле до мягкости, не допуская зажаривания. Добавляю муку, быстро перемешиваю и прогреваю 1-2 минуты. Вливаю половник горячего бульона, размешиваю до гладкости и перекладываю луковую массу в кастрюлю с бульоном и курицей. На слабом огне довожу до кипения, добавляю соль, перец и хмели-сунели. Отдельно взбиваю яйца и тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаю их в суп. Сразу снимаю с огня, добавляю лимонный сок, измельченный чеснок и мелко нарезанную кинзу. Накрываю крышкой и даю настояться 10 минут. Подаю горячим, с долькой лимона и свежей зеленью.

