Лазанья — это не только про запеканку: готовлю суп с моцареллой и фаршем — аромат Сицилии на вашей кухне

Этот суп — идеальное воплощение комфортной еды. Сытный, ароматный, с нежной сливочной ноткой и тягучим сыром — настоящее спасение в холодный день или после тяжелого дня.

В кастрюле с толстым дном разогреваю 30 г растительного масла, обжариваю 500 г говяжьего фарша с мелко нарезанными луком, морковью и двумя стеблями сельдерея до мягкости овощей. Добавляю соль, черный перец, сушеный базилик, измельченный чеснок и щепотку сахара для баланса кислоты.

Вливаю 400 мл перетертых томатов, прогреваю 3-4 минуты, затем вливаю 200 мл теплых сливок, добавляю 100 г моцареллы и 100 г пармезана, прогреваю еще 4-5 минуты, помешивая, пока сыры не расплавятся. Вливаю 2,5 л горячего бульона или воды, довожу до кипения, засыпаю 150 г макарон или поломанных листов лазаньи и варю до готовности пасты. Подаю, посыпав дополнительным тертым пармезаном.

