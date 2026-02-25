Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:50

Лазанья — это не только про запеканку: готовлю суп с моцареллой и фаршем — аромат Сицилии на вашей кухне

Фото: D-NEWS.ru
Этот суп — идеальное воплощение комфортной еды. Сытный, ароматный, с нежной сливочной ноткой и тягучим сыром — настоящее спасение в холодный день или после тяжелого дня.

В кастрюле с толстым дном разогреваю 30 г растительного масла, обжариваю 500 г говяжьего фарша с мелко нарезанными луком, морковью и двумя стеблями сельдерея до мягкости овощей. Добавляю соль, черный перец, сушеный базилик, измельченный чеснок и щепотку сахара для баланса кислоты.

Вливаю 400 мл перетертых томатов, прогреваю 3-4 минуты, затем вливаю 200 мл теплых сливок, добавляю 100 г моцареллы и 100 г пармезана, прогреваю еще 4-5 минуты, помешивая, пока сыры не расплавятся. Вливаю 2,5 л горячего бульона или воды, довожу до кипения, засыпаю 150 г макарон или поломанных листов лазаньи и варю до готовности пасты. Подаю, посыпав дополнительным тертым пармезаном.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

