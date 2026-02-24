Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте о голоде: постный чечевичный суп-пюре — белковая бомба

Суп из чечевицы: рецепт Суп из чечевицы: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда привычные овощные супы кажутся слишком пустыми, на выручку приходит красная чечевица. Это уникальный продукт для поста: она разваривается в нежное пюре без использования блендера, дает потрясающую густоту и содержит столько белка, что чувство сытости останется с вами до самого ужина. А секретное сочетание специй превратит простой набор овощей в блюдо ресторанного уровня.

Для приготовления возьмите 200 г красной чечевицы (ее не нужно замачивать, достаточно просто промыть). В кастрюле с толстым дном разогрейте 2 ст. л. растительного масла и обжарьте до золотистости 1 нарезанную луковицу и 1 среднюю морковь, натертую на терке. Чтобы вкус был глубже, добавьте к овощам 1 ст. л. томатной пасты и 1 ч. л. молотой паприки — обжаривайте все вместе еще минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Всыпьте промытую чечевицу в кастрюлю и залейте 1,2 л овощного бульона или обычной горячей воды. Дождитесь, пока закипит, снизьте огонь и варите под крышкой 15–20 минут. За 5 минут до готовности добавьте соль по вкусу и — вот он, секретный ингредиент — 0,5 ч. л. молотого кумина (зиры) и 1 ст. л. лимонного сока.

  • Совет: подавайте этот суп с домашними сухариками, натертыми чесноком, и щепоткой сушеной мяты.

Что пить в пост: чай, квас, кисель? Разобрались в нашем материале.

