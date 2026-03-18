Добавляю горсть крупы — и обычный суп заиграл новыми красками. Фрикадельки по-турецки: вкусно и просто

Беру мясной бульон, фарш из птицы и добавляю секретную крупу — булгур, который делает суп с фрикадельками невероятно сытным и ароматным. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного семейного обеда в выходной день.

Получается обалденная вкуснятина: наваристый бульон с нежными фрикадельками, мягким картофелем, ароматными грибами и рассыпчатым булгуром, который придает блюду сытость и неповторимый колорит. Такой суп хочется есть ложкой, не останавливаясь, и просить добавки снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов фарша из мяса птицы, 1/2 стакана булгура, 1 луковица-порей, 250 граммов грибов, 4 картофелины, 2 помидора, 1 морковь, 4 литра мясного бульона, оливковое масло для жарки, соль и специи по вкусу.

Сварите мясной бульон. Добавьте нарезанный картофель и булгур, варите 20–25 минут. Из фарша сформируйте небольшие фрикадельки и опустите их в суп, варите еще 15 минут. На сковороде обжарьте морковь, лук-порей, грибы и помидоры. Добавьте зажарку в суп и доведите до готовности на слабом огне еще 15–20 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.