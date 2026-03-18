18 марта 2026 в 13:00

Добавляю горсть крупы — и обычный суп заиграл новыми красками. Фрикадельки по-турецки: вкусно и просто

Фото: D-NEWS.ru
Беру мясной бульон, фарш из птицы и добавляю секретную крупу — булгур, который делает суп с фрикадельками невероятно сытным и ароматным. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного семейного обеда в выходной день.

Получается обалденная вкуснятина: наваристый бульон с нежными фрикадельками, мягким картофелем, ароматными грибами и рассыпчатым булгуром, который придает блюду сытость и неповторимый колорит. Такой суп хочется есть ложкой, не останавливаясь, и просить добавки снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов фарша из мяса птицы, 1/2 стакана булгура, 1 луковица-порей, 250 граммов грибов, 4 картофелины, 2 помидора, 1 морковь, 4 литра мясного бульона, оливковое масло для жарки, соль и специи по вкусу.

Сварите мясной бульон. Добавьте нарезанный картофель и булгур, варите 20–25 минут. Из фарша сформируйте небольшие фрикадельки и опустите их в суп, варите еще 15 минут. На сковороде обжарьте морковь, лук-порей, грибы и помидоры. Добавьте зажарку в суп и доведите до готовности на слабом огне еще 15–20 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Настоящая грибовница за час: глубина вкуса и насыщенный аромат из морозилки. При этом никакого мяса
Общество
Настоящая грибовница за час: глубина вкуса и насыщенный аромат из морозилки. При этом никакого мяса
Этот бульон — мой секрет идеальных супов и соусов. Наваристый, ароматный, экономный
Общество
Этот бульон — мой секрет идеальных супов и соусов. Наваристый, ароматный, экономный
Готовлю этот куриный суп с овсянкой — диетическое чудо для тех, кто ценит легкость и пользу
Общество
Готовлю этот куриный суп с овсянкой — диетическое чудо для тех, кто ценит легкость и пользу
Гарнир за 10 минут: рецепт булгура с овощами в микроволновке
Семья и жизнь
Гарнир за 10 минут: рецепт булгура с овощами в микроволновке
Духовка нам в помощь: запеченный булгур с овощами в «горшочках»
Семья и жизнь
Духовка нам в помощь: запеченный булгур с овощами в «горшочках»
рецепты
супы
булгур
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

