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06 июня 2026 в 05:43

Кефирник на раковых шейках — вот идеал холодных супов. Больше никакой окрошки

Фото: D-NEWS.ru
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Забудьте про скучную окрошку. Этот холодный суп с раковыми шейками — просто праздник вкуса.

Ингредиенты

Кефир охлажденный — 1 л, раки свежие — 1 кг, огурцы — 2 шт., редис — 5–6 шт., яйца — 4 шт., укроп — 1 пучок, зеленый лук — 1 пучок, горчица — 1 ст. л., лавровый лист — 2 шт., соль — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала варю раков: в кипящую подсоленную воду с лавровым листом бросаю их на 15–20 минут, пока не покраснеют. Остужаю, чищу, шейки оставляю целыми — это главная фишка. Огурцы и редис режу кружочками, потом пополам, яйца варю вкрутую 10 минут. Один желток растираю с горчицей и 50 мл кефира, остальные яйца мелко рублю. Смешиваю в миске огурцы, редис, яйца, рубленый укроп и лук, добавляю горчичную заправку и заливаю оставшимся холодным кефиром. Перемешиваю, разливаю по тарелкам и сверху кладу раковые шейки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Этот кефирник перевернул мое представление о холодных супах. Обычно я варю раков с пивом, а тут рискнул — и не прогадал. На вид суп аппетитный: яркие огурцы, розовые шейки, зелень — глаз радуется. Вкус — квинтэссенция лета: сытно, свежо, с легкой кислинкой. Мой совет: перед подачей дайте постоять в холодильнике час — все ароматы смешаются, и вкус станет насыщеннее.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
супы
окрошка
раки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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