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19 июля 2026 в 14:36

Рассольник в банках — мой спасательный рецепт: сварил раз и можно есть всю зиму

Фото: D-NEWS.ru
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Когда нет времени стоять у плиты, этот рецепт выручает: варю перловку с овощами и огурцами, разливаю по банкам и закрываю на зиму. Вкус получается насыщенным, с характерной рассольной кислинкой, а текстура — нежная. Подаю с мясным или куриным бульоном, добавляю ложку сметаны — и обед готов без лишних движений.

Ингредиенты

Перловая крупа — 250 г, огурец соленый — 1,5 кг, томат — 1,5 кг, лук репчатый — 6 кг, морковь — 6 кг, масло растительное рафинированное — 1 стакан, соль — 5 ст. л., сахар-песок — 1 ст. л., уксусная кислота 70% — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю соленые огурцы и помидоры мелкими кубиками, морковь тру на крупной терке, лук мелко рублю. В большую кастрюлю с разогретым растительным маслом отправляю лук с морковью и пассерую 5 минут. Затем добавляю промытую перловку, огурцы, помидоры, соль, сахар и немного огуречного рассола — довожу до кипения и варю на слабом огне ровно час, периодически помешивая, чтобы ничего не пригорело.

В конце вливаю уксусную эссенцию, перемешиваю и сразу раскладываю горячую заправку по стерилизованным банкам. Закатываю крышками, переворачиваю и укутываю одеялом на 12 часов — так заготовка стоит спокойно до самой зимы.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Когда открыл банку, перловка оказалась идеально мягкой, но не разварившейся, а огурцы сохранили свой хруст и ту самую кислинку. Главное — не забудьте добавить в тарелку ложку сметаны.

Проверено редакцией
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