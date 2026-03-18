ЗОЖ-хит: готовим беляши в духовке — все так же вкусно, но без лишнего масла

Беляши любят многие, но жарка во фритюре останавливает многих. Масло брызгается, да и калорийность зашкаливает. Есть гениальное решение — беляши из духовки. Они получаются такими же румяными и аппетитными, с сочной начинкой внутри, но без грамма лишнего жира. Тесто пропекается равномерно, мясо остается нежным, а вы наслаждаетесь любимым вкусом без вреда для талии.

Сначала займитесь тестом. В миске смешайте стакан теплого молока, чайную ложку соли, столовую ложку сахара и пакетик сухих дрожжей (10 г). Оставьте на 10 минут. Влейте 50 мл растительного масла, вбейте одно яйцо. Постепенно добавляйте муку (около 500 г), замешивая мягкое тесто. Оно не должно быть крутым. Накройте полотенцем и уберите в тепло на час.

Для начинки смешайте 500 г мясного фарша (свинина плюс говядина) с одной крупной луковицей, пропущенной через мясорубку. Добавьте соль, перец, измельченный зубчик чеснока и 50 мл холодной воды. Вымесите фарш до однородности. Вода обеспечит сочность при запекании.

Подошедшее тесто обомните, разделите на 10–12 частей. Каждую раскатайте в лепешку, выложите столовую ложку фарша в центр. Защипните края, оставляя небольшое отверстие, как у классических беляшей. Выложите беляши на противень, застеленный пергаментом, отверстиями вверх. Дайте постоять 15 минут. Смажьте поверхность взбитым яйцом. Отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут. За 5 минут до готовности можно смазать сливочным маслом для мягкости.

Совет: если хотите, чтобы беляши получились максимально сочными, положите в отверстие каждого кусочек сливочного масла перед запеканием.

Еще один облегченный рецепт беляшей — без дрожжей — смотрите на нашем сайте.