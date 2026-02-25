Пицца из пельменей для ленивых: хитрый способ удивить семью без возни с тестом

Когда нет времени возиться с тестом, а хочется горячей домашней пиццы, выручают обычные пельмени. Этот способ стал для меня настоящим открытием: основа получается плотной, сочной и очень вкусной. Домашние сначала не верят, из чего сделано блюдо, а потом просят готовить снова и снова.
Ингредиенты:
- пельмени — 700–800 г;
- ветчина — 50 г;
- лук — 100 г;
- соленый огурец — 80 г;
- помидор — 120 г;
- твердый сыр — 150 г;
- майонез — 40 г;
- кетчуп — 40 г;
- специи, соль — по вкусу.
Приготовление
Пельмени заранее разморозьте и разложите на противне с пергаментом вплотную друг к другу. Затем аккуратно раскатайте их скалкой — получится единая основа. Смешайте майонез с кетчупом и специями, смажьте поверхность. Сверху выложите нарезанный лук, огурец, помидор и кусочки ветчины, щедро посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку при 200 градусах на 20 минут. Сыр расплавится, а основа станет румяной и ароматной. Перед подачей дайте немного остыть, чтобы пиццу было удобно резать.
