Пицца из пельменей для ленивых: хитрый способ удивить семью без возни с тестом

Когда нет времени возиться с тестом, а хочется горячей домашней пиццы, выручают обычные пельмени. Этот способ стал для меня настоящим открытием: основа получается плотной, сочной и очень вкусной. Домашние сначала не верят, из чего сделано блюдо, а потом просят готовить снова и снова.

Ингредиенты:

пельмени — 700–800 г;

ветчина — 50 г;

лук — 100 г;

соленый огурец — 80 г;

помидор — 120 г;

твердый сыр — 150 г;

майонез — 40 г;

кетчуп — 40 г;

специи, соль — по вкусу.

Приготовление

Пельмени заранее разморозьте и разложите на противне с пергаментом вплотную друг к другу. Затем аккуратно раскатайте их скалкой — получится единая основа. Смешайте майонез с кетчупом и специями, смажьте поверхность. Сверху выложите нарезанный лук, огурец, помидор и кусочки ветчины, щедро посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку при 200 градусах на 20 минут. Сыр расплавится, а основа станет румяной и ароматной. Перед подачей дайте немного остыть, чтобы пиццу было удобно резать.

Ранее сообщалось, что многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее при употреблении в пищу и вкуснее.