24 февраля 2026 в 19:19

Легкие постные вареники: картофельная начинка без греха

Легкие постные вареники: картофельная начинка без греха
Готовите постные вареники? Это отличный выбор для поста или тех, кто следит за фигурой. Без яиц, молока и масла они получаются нежными и ароматными. Попробуйте наш простой рецепт – и семья будет в восторге!

Для теста смешайте 3 стакана муки, 1,5 стакана теплой воды, 1 ч. л. соли и 1 ст. л. растительного масла. Замесите мягкое тесто, дайте ему отдохнуть 20 минут под миской. Для начинки отварите 5 средних картофелин в мундире, очистите, пюрируйте. Введите обжаренные луковицы (2 шт.), соль, перец и немного чеснока для аромата.

Раскатайте тесто тонко, вырежьте кружочки (стаканом). Распределите начинку, защипните края. Варите порциями в подсоленной кипящей воде 5-7 минут до всплытия. Подавайте со сметаной (для непостных) или луковым соусом. Получается 40-50 штук!

Постные вареники – это не только полезно, но и невероятно вкусно. Готовьте с нами и наслаждайтесь!

Ранее мы поделились рецептом постного грибного супа.

