Постный обед: простой грибной суп за 30 минут

Семья и жизнь

Хотите легкий и вкусный постный обед? Грибной суп — идеальный вариант для говеющих. Он сытный, ароматный и готовится из простых продуктов.

Ингредиенты (на 4 порции)

300 г свежих шампиньонов (или лесных грибов), 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 100 г перловки, соль, лавровый лист, зелень (укроп, петрушка), 2 л воды.

Приготовление

Переберите и промойте перловку, залейте водой на ночь (или варите 40 минут). Нарежьте грибы, лук, морковь и картофель. Обжарьте лук с морковью на воде 5 минут. Добавьте грибы, тушите 7 минут. В кастрюле сварите картофель в бульоне перловки 10 минут. Соедините все, посолите, бросьте лаврушку. Варите 10 минут. Пюрируйте блендером или оставьте кусочками по желанию. Посыпьте зеленью.

Готово! Этот постный обед порадует всю семью — всего 120 ккал на порцию. Подавайте горячим с хлебом. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом низкокалорийных баклажанов с тофу.