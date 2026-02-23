Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 11:11

Постный обед: простой грибной суп за 30 минут

Постный обед: простой грибной суп за 30 минут
Хотите легкий и вкусный постный обед? Грибной суп — идеальный вариант для говеющих. Он сытный, ароматный и готовится из простых продуктов.

Ингредиенты (на 4 порции)

300 г свежих шампиньонов (или лесных грибов), 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 100 г перловки, соль, лавровый лист, зелень (укроп, петрушка), 2 л воды.

Приготовление

  1. Переберите и промойте перловку, залейте водой на ночь (или варите 40 минут).

  2. Нарежьте грибы, лук, морковь и картофель. Обжарьте лук с морковью на воде 5 минут.

  3. Добавьте грибы, тушите 7 минут. В кастрюле сварите картофель в бульоне перловки 10 минут.

  4. Соедините все, посолите, бросьте лаврушку. Варите 10 минут. Пюрируйте блендером или оставьте кусочками по желанию. Посыпьте зеленью.

Готово! Этот постный обед порадует всю семью — всего 120 ккал на порцию. Подавайте горячим с хлебом. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом низкокалорийных баклажанов с тофу.

