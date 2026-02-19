Эта постная уха просто гениальна! Суп с морским ароматом, но без рыбы — идеально для вегетарианцев и поста

Этот суп — виртуозный кулинарный фокус. Глаза видят простой овощной бульон с картошкой. Но как только вы подносите ложку ко рту, нос улавливает легкий, но отчетливый запах моря, йода, водорослей — тот самый, что идет от настоящей ухи. Это морская капуста совершает чудо преображения, насыщая бульон своим уникальным «морским» духом без единого кусочка рыбы.

3 картофелины (около 250 г) очищаю и нарезаю средними кубиками. Заливаю в кастрюле 1 литром холодной воды, довожу до кипения, солю и варю 10 минут. Пока варится картофель, мелко нарезаю 50 г репчатого лука и натираю на крупной терке 50 г моркови. Обжариваю лук и морковь на 1-2 ст. л. растительного масла до мягкости. Добавляю зажарку в кастрюлю с почти готовым картофелем. Туда же отправляю 140 г маринованной морской капусты (предварительно ее можно слегка промыть, если она слишком кислая или соленая), 1 лавровый лист и черный перец по вкусу. Варю все вместе еще 5–7 минут до полной готовности картофеля. В самом конце добавляю мелко нарезанный пучок зеленого лука (7-8 перьев). Даю супу настояться под крышкой 10–15 минут. Подаю горячим.

