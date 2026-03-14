14 марта 2026 в 12:46

Случайно открыл магию агар-агара — теперь это мой главный помощник в пост. Легкие, как облако, пирожные с ежевичным кремом и джемом

Фото: D-NEWS.ru
Кондитерское искусство часто ассоциируется с недоступной сложностью: точные температуры, капризные ингредиенты, часы у плиты. Этот рецепт — приятное исключение. Он доказывает, что для создания изысканного десерта достаточно понимать принцип работы одного ключевого компонента — агар-агара.

Что понадобится

Для основы: грецкие орехи очищенные — 50 г, финики без косточки — 70 г, жидкий мед или сироп агавы — 1 ст. ложка. Для черничного слоя: готовый черничный джем или конфитюр — 100 г, агар-агар — 1/3 ч. ложки (примерно 1 г), вода питьевая — 50 мл. Для ягодного крема: кокосовые сливки охлажденные (высокой жирности) — 200 мл, сахарная пудра — 2 ст. ложки, ежевика замороженная — 80 г, агар-агар — 2/3 ч. ложки (примерно 2 г), вода питьевая — 50 мл. Для подачи: свежие ягоды, съедобные цветы, листики мяты.

Как я его готовлю

Орехи и финики помещаем в чашу блендера, добавляем мед и измельчаем до состояния влажной, но не однородной крошки — в массе должны чувствоваться небольшие кусочки орехов для интересной текстуры. Полученную смесь распределяем по дну двух порционных колец (диаметром 6-8 см), установленных на пергаменте или силиконовом коврике, хорошо утрамбовываем и убираем в холодильник.

Теперь займемся агар-агаром: сразу отмеряем общее количество (1 ч. ложка) и замачиваем его во всей воде (100 мл) на 10-15 минут. Для черничного слоя перекладываем джем в небольшой сотейник, добавляем примерно треть замоченного агар-агара (вместе с жидкостью) и, непрерывно помешивая венчиком, доводим до активного кипения. Увариваем на среднем огне около 2 минут, затем снимаем с плиты и даем остыть примерно до 60°C — это температура, когда масса уже не обжигает, но остается достаточно теплой. Извлекаем формы с основой из холодильника и выливаем на каждую черный слой, после чего снова отправляем в холод для первоначального схватывания.

Оставшийся агар-агар также доводим до кипения в маленькой кастрюльке и провариваем 1-2 минуты, затем снимаем и остужаем до 60-70°C. В это время взбиваем охлажденные кокосовые сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Ежевику, не размораживая полностью, превращаем в пюре с помощью погружного блендера и протираем через сито, чтобы избавиться от косточек. Ягодное пюре аккуратно вмешиваем лопаткой во взбитые сливки. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаем в крем остывший до нужной температуры агар-агар. Быстро, но аккуратно перемешиваем до однородности. Достаем формы из холодильника — черничный слой должен уже схватиться. Выкладываем ежевичный крем поверх черники, разравниваем и снова убираем в холодильник для полного застывания минимум на 1,5-2 часа.

еда
рецепты
десерты
пирожные
пост
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
