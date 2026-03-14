Такой суп помогает съесть тонну овощей и вкусно худеть. Капустник для полезности и вкуса

Иногда хочется лёгкого супа, который одновременно насыщает и помогает добавить в рацион больше овощей. Этот простой капустник как раз из таких. Он получается ярким, ароматным и очень лёгким — отличный вариант для обеда или ужина, когда не хочется тяжёлой еды.

Главная особенность рецепта — большое количество овощей. В одной кастрюле собирается почти весь огород: капуста, морковь, сельдерей, помидоры и сладкий перец.

Ингредиенты: капуста — 1 небольшой кочан, морковь — 6 шт., лук — 6 шт., стебли сельдерея — 6 шт., помидоры — 3 шт., болгарский перец — 2 шт., зелёный лук — 1 пучок, любая крупа (рис, перловка или гречка) — 1–1,5 стакана, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, свежая зелень — по желанию.

Приготовление: все овощи нарежьте небольшими кусочками. Выложите их в большую кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. После закипания варите около 10 минут, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и оставьте томиться примерно на 40–50 минут.

Отдельно отварите любую крупу — рис, перловку или гречку. Добавьте её в суп за несколько минут до готовности. Посолите, поперчите и при желании добавьте свежую зелень.

