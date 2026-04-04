Эта брокколи под сырным соусом — элегантное блюдо, которое заставит полюбить ПП-кухню

Брокколи, приготовленная на пару и утопленная в густом сырном соусе с мускатом и кайенским перцем, — это не просто гарнир. Это самостоятельное блюдо с характером, которое легко изменит представление о здоровой пище.

Что понадобится

Брокколи — 1 кочан (около 500 г), сливочное масло — 50 г, твердый сыр (например, чеддер) — 80 г, пармезан — 50 г, эмменталь — 50 г, пшеничная мука — 2 ст. л., молоко — 300 мл, мускатный орех (молотый) — 1/4 ч. л., кайенский перец — щепотка, соль — по вкусу.

Как готовлю

Брокколи тщательно промываем, обсушиваем и разбираем на компактные соцветия одинакового размера. Для приготовления на пару используем кастрюлю с кипящей водой и металлическое сито или пароварку. Важно, чтобы соцветия не касались воды.

Накрываем крышкой и готовим на умеренном пару 25–30 минут до мягкости, но сохранения легкой упругости. Готовую капусту перекладываем в миску, добавляем примерно 1 ст. л. сливочного масла, аккуратно перемешиваем и оставляем под крышкой.

Для соуса натираем все сыры на крупной терке. В сотейнике растапливаем оставшееся масло, всыпаем муку и прогреваем на среднем огне 1-2 минуты, постоянно помешивая, до появления орехового аромата. Не переставая мешать, тонкой струйкой вливаем холодное молоко, чтобы избежать комков. Увариваем соус 3-4 минуты до загустения.

Убавляем огонь до минимума, добавляем все тертые сыры, мускатный орех, кайенский перец и соль. Помешиваем, пока сыр полностью не расплавится и соус не станет однородным и гладким (около 4 минут).

Выкладываем теплую брокколи на сервировочное блюдо или порционные тарелки и обильно поливаем горячим сырным соусом. Подаем немедленно.

