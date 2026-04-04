Эта брокколи под сырным соусом — элегантное блюдо, которое заставит полюбить ПП-кухню

Фото: D-NEWS.ru
Брокколи, приготовленная на пару и утопленная в густом сырном соусе с мускатом и кайенским перцем, — это не просто гарнир. Это самостоятельное блюдо с характером, которое легко изменит представление о здоровой пище.

Что понадобится

Брокколи — 1 кочан (около 500 г), сливочное масло — 50 г, твердый сыр (например, чеддер) — 80 г, пармезан — 50 г, эмменталь — 50 г, пшеничная мука — 2 ст. л., молоко — 300 мл, мускатный орех (молотый) — 1/4 ч. л., кайенский перец — щепотка, соль — по вкусу.

Как готовлю

Брокколи тщательно промываем, обсушиваем и разбираем на компактные соцветия одинакового размера. Для приготовления на пару используем кастрюлю с кипящей водой и металлическое сито или пароварку. Важно, чтобы соцветия не касались воды.

Накрываем крышкой и готовим на умеренном пару 25–30 минут до мягкости, но сохранения легкой упругости. Готовую капусту перекладываем в миску, добавляем примерно 1 ст. л. сливочного масла, аккуратно перемешиваем и оставляем под крышкой.

Для соуса натираем все сыры на крупной терке. В сотейнике растапливаем оставшееся масло, всыпаем муку и прогреваем на среднем огне 1-2 минуты, постоянно помешивая, до появления орехового аромата. Не переставая мешать, тонкой струйкой вливаем холодное молоко, чтобы избежать комков. Увариваем соус 3-4 минуты до загустения.

Убавляем огонь до минимума, добавляем все тертые сыры, мускатный орех, кайенский перец и соль. Помешиваем, пока сыр полностью не расплавится и соус не станет однородным и гладким (около 4 минут).

Выкладываем теплую брокколи на сервировочное блюдо или порционные тарелки и обильно поливаем горячим сырным соусом. Подаем немедленно.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
«Это много»: стало известно, сколько москвичи съедают креветок в сутки
На дрожжах — прошлый век: этот капустный «кулич» с мясом и рисом готовится за час — сытнее пирога и наряднее запеканки
Сделала капусту «Пелюстка» за сутки — без возни с закаткой, на вид — как маков цвет
Эта сырная полента — итальянская магия, превращающая простую кашу в изысканную запеканку. Готовлю постоянно
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

