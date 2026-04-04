«Связанный» с Израилем взрыв прогремел в Нидерландах Telegraaf: взрыв грянул у здания общества «Христиане за Израиль» в Нидерландах

В городе Нейкерк (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов произошел взрыв у здания еврейской организации «Христиане за Израиль». Инцидент случился 3 апреля около 23:30 по местному времени (4 апреля 00:30 мск), сообщила газета De Telegraaf.

Эпицентр взрыва находился у забора на территории организации. Район вокруг еврейского центра оцеплен, на месте работают экстренные службы. Полиция открыла расследование. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Фонд «Христиане за Израиль» был основан в 1980 году. Его основателем был общественный деятель Карел ван Оордт. Организацию создавали как информационный центр, направленный на помощь протестантам. В здании центра расположены торговые помещения, студия записи, молитвенное пространство и конференц-залы.

Ранее сообщалось, что иранские вооруженные силы в рамках 93-го этапа ответной операции «Правдивое обещание — 4» атаковали израильские военные объекты в городах Хайфа, Кафр-Кана и Крайот. Иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей Исламской революции отметила, что ударам подверглись центры скопления израильских сил и их боевой поддержки в Западной Галилее и других указанных населенных пунктах.