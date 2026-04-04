Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 03:12

Стрельба в Москве привела молодого человека в больницу

«Известия»: один человек пострадал при ночной стрельбе в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В центре Москвы на улице Солянка произошла стрельба с участием молодых людей, сообщает газета «Известия». В результате инцидента пострадал один человек.

По данным источника, между двумя мужчинами возник внезапный конфликт. В ходе ссоры прозвучали два выстрела. Подозреваемого в стрельбе оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавший молодой человек был госпитализирован. Информация о его состоянии и тяжести ранений уточняется. Официальных комментариев со стороны полицейских пока не поступало.

Ранее сообщалось, что тело мужчины было обнаружено в Белом пруду в Сергиевом Посаде. На место вызвали правоохранителей и другие службы. Белый пруд считается одним из популярных общественных мест в городе.

До этого в польском городе Лодзь неизвестный проник на территорию фабрики и открыл огонь. Радиостанция RMF FM информировала, что нападение произошло на предприятии компании Procter and Gamble, занимающейся производством товаров для дома и ухода за собой. С территории фабрики были эвакуированы около 400 человек в момент, когда полиция пыталась задержать злоумышленника. Мотивы нападавшего пока не установлены.

Москва
стрельба
пострадавшие
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Захаровой
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.