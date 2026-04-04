Стрельба в Москве привела молодого человека в больницу «Известия»: один человек пострадал при ночной стрельбе в центре Москвы

В центре Москвы на улице Солянка произошла стрельба с участием молодых людей, сообщает газета «Известия». В результате инцидента пострадал один человек.

По данным источника, между двумя мужчинами возник внезапный конфликт. В ходе ссоры прозвучали два выстрела. Подозреваемого в стрельбе оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавший молодой человек был госпитализирован. Информация о его состоянии и тяжести ранений уточняется. Официальных комментариев со стороны полицейских пока не поступало.

Ранее сообщалось, что тело мужчины было обнаружено в Белом пруду в Сергиевом Посаде. На место вызвали правоохранителей и другие службы. Белый пруд считается одним из популярных общественных мест в городе.

До этого в польском городе Лодзь неизвестный проник на территорию фабрики и открыл огонь. Радиостанция RMF FM информировала, что нападение произошло на предприятии компании Procter and Gamble, занимающейся производством товаров для дома и ухода за собой. С территории фабрики были эвакуированы около 400 человек в момент, когда полиция пыталась задержать злоумышленника. Мотивы нападавшего пока не установлены.