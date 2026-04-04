Новый ультиматум: как Россия заставит НАТО играть по ее правилам

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в 2021 году согласился обсудить с Россией идею создания буферной зоны, о чем рассказал в своих мемуарах. Однако это означало бы вывод сил Альянса из Восточной Европы, против чего жестко выступили Польша и Прибалтика. Тем не менее в последнее время в Блоке нарастают разногласия, которые усугубляют угрозы США покинуть его состав. Может ли этим расколом воспользоваться Россия и чем дальнейшая фрагментация опасна для НАТО — в материале NEWS.ru.

Чего боится Столтенберг

Латвийская газета NRA со ссылкой на мемуары Столтенберга рассказала, что он предлагал странам Альянса обсудить инициативу России о формировании «буферной зоны» и отводе сил НАТО к позициям 1997 года. По признанию бывшего генсека, в отношениях с РФ он ориентировался на опыт своего отца Торвальда — тот в период холодной войны занимал должность министра иностранных дел Норвегии и выступал за диалог с Москвой.

В книге «На моем посту: руководство НАТО во время войны» Столтенберг пишет, что Польша и страны Балтии встретили идею в штыки: для них создание буферной зоны означало ослабление мер безопасности на восточных рубежах. Однако чиновник, вопреки давлению, настаивал на контактах с Москвой по линии Совета Россия — НАТО.

Йенс Столтенберг Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Кроме того, экс-генсек выразил обеспокоенность будущим Блока из-за возвращения Дональда Трампа к власти в США. По его словам, курс американского лидера может стать фатальным для НАТО и поставить под угрозу сам факт его существования.

Что говорят в США о выходе из НАТО

Противоречия между США и НАТО действительно нарастают. Не все страны Альянса поддержали Штаты в их совместной с Израилем кампании против Ирана. Германия и Франция дали понять Вашингтону, что не направят свои корабли на разблокировку Ормузского пролива, Испания запретила американским самолетам использовать свое воздушное пространство для любых действий, связанных с войной на Ближнем Востоке, Италия отказалась выдавать бомбардировщикам ВВС США разрешение на посадку на сицилийской базе.

Трамп в ответ заявил, что испытывает отвращение к НАТО, и признал: Штаты, «безусловно», могут покинуть Альянс.

«Я никогда не был поклонником НАТО. Я всегда знал, что это бумажный тигр, и Путин, кстати, тоже это знает», — подчеркнул республиканец.

Однако военный и международный эксперт, специалист по разведкам и армиям НАТО профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru усомнился в серьезности намерений президента США.

«Слова Трампа насчет выхода из НАТО — попытка заставить союзников по Альянсу тратиться на развязанную США войну. Штаты из Альянса не выйдут», — уверен он.

Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press

Кандидат политических наук Дмитрий Журавлев придерживается схожего мнения.

«Трампу просто не позволят выйти из НАТО. Ведь армии стран-участниц покупают главным образом американское оружие и боекомплекты к нему. За участием США в НАТО стоит мощнейшее оружейное лобби», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Почему раскол в НАТО на руку России

Тем не менее разногласия между Соединенными Штатами и их партнерами по Блоку уже не скрыть. Вашингтон неоднократно критиковал союзников за недостаточное финансирование Альянса — в итоге под давлением Трампа они приняли решение повысить траты на оборону до 5% ВВП. Впрочем, не все готовы выполнять это условие: премьер Чехии Андрей Бабиш заявлял, что его страна вместо дополнительных расходов на армию лучше потратит деньги на сферу здравоохранения.

Несмотря на локальные демарши, ждать развала НАТО пока не стоит, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Да, внутри Альянса есть масса противоречий. Главным образом — денежных: не все хотят платить, не все могут — особенно на фоне экономического кризиса», — заметил он.

Парламентарий считает, что России следует не ждать ослабления противника, а сосредоточиться на наращивании собственной военной мощи. Только так можно заставить страны Запада играть по правилам, выгодным РФ.

«Запад готов договариваться только с сильными — теми, кто может его сокрушить. Даже, казалось бы, самая мощная страна мира — Штаты — пытается договариваться с Ираном. Потому что тот обладает военной силой», — пояснил собеседник.

Солдаты ВС Ирана Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Кроме того, добавил депутат, России стоит сфокусироваться на помощи союзникам: раз у США есть сателлиты из НАТО, то у РФ тоже должны быть сильные в военном плане партнеры, способные сковать силы «одряхлевшего гегемона».

Однако депутат ГД Анатолий Вассерман предлагает действовать хитрее. По мнению собеседника NEWS.ru, РФ необходимо развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество с отдельными странами Альянса, чтобы те понимали — с Москвой выгоднее торговать, чем воевать.

«Пример — Венгрия и Словакия. Пока они покупают по приемлемой цене энергоносители, они нам если не друзья, то партнеры. И уж точно не враги», — заключил политик.

