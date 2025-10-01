Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО

Военэксперт Дандыкин: оборонные расходы НАТО говорят о подготовке к войне с РФ

Фото: Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оборонные расходы НАТО говорят о подготовке к войне с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что страны Альянса уже расширяют дороги для прохода боевой техники. По его словам, ключевым сигналом стала позиция США, которые дали отмашку на использование замороженных активов Москвы и наращивание поставок вооружений.

В НАТО же реально сейчас готовятся к войне. Они дороги расширяют, делают коммуникации. Готовятся к войне и возмущаются. Мы должны выйти и встречать их с улыбкой и цветами? Да, конфликт между Россией и НАТО может состояться. Президент США Дональд Трамп отмашку дал на вооружение и говорит, что надо тратить замороженные активы. Поляки увеличивают свои силы, немцы хотят сделать бундесвер самой большой и мощной армией в Европе. На это выделили огромные деньги: 5% ВВП стран уходит на оборонные расходы — это бюджет войны, — пояснил Дандыкин.

Как отметил военэксперт, ФРГ не нравится, что Калининградская область находится в составе РФ. По его словам, Польша и Литва также забыли исторические уроки и свои обязательства, что провоцирует дальнейшую эскалацию.

Конечно, страны НАТО готовятся к войне. И Калининградская область им мешает. Тем более кому-то не нравится, особенно немцам, что она наша. Поляки забыли, что им дали Восточную Пруссию по решению Иосифа Сталина. Литовцы забыли о Вильнюсе. Все забывается. Все обязательства, которые были, они порушили, — резюмировал Дандыкин.

Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что флагман ВМС США авианосец USS Gerald Ford может стать легкой целью для российских гиперзвуковых ракет и подводных лодок в случае конфликта между НАТО и Россией. По его словам, авианосец обладает крайне низкой защищенностью, поэтому станет первой «жертвой».

